因財報問題遭停止交易的中福（1435）今日上午召開股東常會，面對瀕臨下市危機，中福小股東組成自救會到場，對於公司花費數百萬頻繁更換會計師，卻仍因財報問題導致股票暫停交易表達強烈不滿，痛批董事長陳建無心經營，對公司危機毫無對策，卻把全副心力放在攻擊前經營團隊身上，嚴重侵害兩萬多名小股東的權益。小股東憤怒地說，今日股東們頂著風雨趕來參加股東會，陳建董事長對於股東們所提出的各種疑問，竟然全部拒絕回應，甚至連最重要的公司未來營運方向也一概不答，完全不把股東權益當回事，只不斷跳針指責前經營團隊，最後草草散會，讓到場的股東相當傻眼。

中福股東自救會控訴，中福董事會在3月底提出了明顯有問題的財報，被會計師認定有重大疑義所以出具「無法表示意見」報告，導致公司再度被停止交易。主管機關已下令中福重編財報，中福董事會竟然還要召開股東會讓股東承認該份財報，「怎麼會利用股東會逼迫小股東承認一份被主管機關要求重編的財報？根本是惡意讓小股東來扛責任、幫董事會背書！」，質疑這樣的程序根本是浪費時間。在會中也砲轟董事長陳建根本不想重編財報，就是想讓公司被下市分走土地資產，才會刻意提出這種沒意義的議案。

中福股東會強行通過問題財報 ，自救會在場外聚集抗議。(自救會提供)

小股東還痛批，陳建董事長花了幾百萬委任的德昌會計師事務所竟然只做了三個月、交出害公司被停止交易的報告後就落跑，眼看著金管會下令6月15日前重編財報期限將至，中福卻在股東會前一天、媒體披露公司沒有會計師之後，才趕在下班前公告委任新會計師，「只剩沒幾天期限，就算中福找到新的會計師，會計師有合理時間可以作業嗎？」，更有小股東在股東會中向董事長陳建怒吼「委任會計師三個月就花幾百萬合理嗎？再換新會計師又要花掉多少錢？不是從董事長你口袋拿出來，你當然不痛不癢啊，但這些錢都是小股東拚命打工賺來的血汗錢耶！」

股東會上，董事長陳建以「前團隊未妥善交接」等理由為自己辯解，然而中福股東聽到更怒：「你都已經當董事長當十個月了耶！那你這十個月是在幹嘛？一直罵前朝就能讓公司恢復交易、經營績效變好嗎？」

原本股東期盼陳建董事長能告訴大家公司的未來與前景在哪裡、什麼時候才能復牌，但整場股東會的重點都是在攻擊前任經營團隊。「現在中福掌權者不是你們嗎？如果不知道怎麼經營公司乾脆自己下台，董事長換別個會的來當！」。

有小股東站出來表示，自己是小資族、也是一個孩子的媽媽，當初是看好中福公司是歷史悠久的老牌子，公司體質良好、經營穩健才會投資，去年陳建、陸榮木等人掌權後也一度相信市場派會好好改革，讓公司更有價值，才願意加碼投資，沒想到股價居然一路從44元腰斬到26元，「買一張就賠一萬八！幾乎是我大半年的奶粉錢了耶！」更扯的是現在股票被停止交易，想賣都賣不掉，「這不是血本無歸，什麼才叫做血本無歸？」

她進一步質疑，中福被停止交易時，一般人賣股票都來不及了，但竟然有人在這個時間點進場大買、買到跌停都被打開。「這太奇怪了！是不是有人在用這種手法壓低股價、內線交易，惡意造成股東損失，投保中心、檢調機關都應該要徹查，不然就是嚴重失職！」。股東會上有股東表示希望陳建董事長能保證會儘速完成財報，不會讓中福公司被下市，然而陳建卻依然故我，不願對股東做出任何承諾或保證，「股東們都急得跳腳，陳建董事長卻毫不理會股東的疑問與意見，只是一再跳針，真是令人心寒！更讓人懷疑，陳建董事長至今一切作為的真實目的就是要讓公司下市、奪產，所以才不敢也不願做出任何不讓公司下市的保證。」