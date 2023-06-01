熱銷全球90多國的MG品牌，在台灣市場以不到9個月的時間，累積超過5000位車主，驚人的成長動能印證MG HS車系卓越超群的產品實力。現今HS旗下共擁有三款完整車型編成，分別為擁有稅賦優勢的動力資優生1.5T旗艦版(最大馬力180ps)，百萬級距最超值的2.0T AWD旗艦版(最大馬力223ps)，以及可享受純電駕馭又無里程焦慮的PHEV馭電版(最大綜效馬力291ps)，每個動力編成都以高規格配置，滿足消費者不同用車需求。

此外，MG HS車系「超規滿配」的產品優勢，舉凡一體式賽車皮椅、大面積數位儀表與中控螢幕、256色環艙氣氛燈、沉浸式全景天窗等進口豪華車才擁有配備，MG Taiwan更是樹立同級新基準直接標配，獲得消費市場的高度認可。

未來MG Taiwan除了持續努力提升產能，全力縮短準車主候車時間外，目前全台經銷拓點已完成布建至全台11間展示中心與15間服務廠，而新莊、林口、八德、沙鹿、新營、花蓮共6個全新據點皆已全面開始動工，MG Taiwan矢志打造更綿密便捷的經銷網絡，提供消費者賓至如歸的購車與保修體驗。