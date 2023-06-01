Shohei Ohtani just had a pair of mammoth home runs today in the midst of another AL MVP and Cy Young campaign.



However, would he be even more valuable as a closer and an outfielder? 🤔@SieraSantos | @KMillar15 | @Dempster46 pic.twitter.com/mDjfXxmQFz — Intentional Talk (@IntentionalTalk) May 31, 2023

日籍球星大谷翔平近年繳出賽揚獎等級的投球表現，不過曾2度入選明星賽的前小熊強投丹普斯特（Ryan Dempster）表示，天使應該讓大谷翔平嘗試終結者角色，讓這位投打二刀流的效益最大化。

今年度的WBC冠軍賽上，大谷翔平自請擔任守護神角色，對陣強悍的美國打線送出三上三下，甚至一度催出102英哩火球，大谷翔平無縫接軌轉戰牛棚似乎不成問題。除了建議大谷扛下終結者角色，丹普斯特也認為他能負擔右外野守備工作，「就像卡崔（Mark Kotsay，運動家教頭）在大學時期做得那樣，打出幾支全壘打，然後在比賽尾聲跳出來終結比賽。」

本季天使的牛棚自責分率為3.67，暫居全大聯盟第8位，但在團隊擁有31次的救援機會當中，最終只成功拿下19個救援點，此外相當倚重的基哈達（Jose Quijada）、沃倫（Austin Warren）都因手肘韌帶受損，本季提前報銷，也影響天使牛棚戰力。

大谷翔平本季先發登板11場，取得5勝1負、2.91自責分率，每局被上壘率僅0.95，更是以90K站上美聯三振王，有望競逐個人首座賽揚獎，若將大谷翔平放在牛棚，似乎有些大材小用。