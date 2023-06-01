桃園龜山上月29日發生一輛夫妻雙載機車在「機車左轉道」左轉時，遭左側疑似直行的轎車猛撞，男騎士重傷，妻子當場被拖行慘死；家屬事後質疑道路設計有問題，網友用google map找到該路口，發現內側2條道路竟分為機車、轎車左轉道，直行車道在最外側僅一道，怒批「真的智障設計」。

臉書「爆料公社」曝光畫面，一輛雙載機車在「機車左轉道」左轉時，遭左側一輛直行轎車撞上，機車2人被拖行數公尺，造成一人死亡、一名重傷在加護病房搶救，家屬事後公開畫面，認為車禍主因是道路設計有問題，痛批「經過這裡的用路人一定要小心，這條道路的設計真的有很大的問題」。

網友用google map找到該路口，發現內側2條道路竟分為機車、轎車左轉道，直行車道在最外側僅一道，怒批「真的智障設計」。（翻攝自記者爆料網）

肇事轎車疑似在左轉道違規直行，才撞上左轉機車，警方指出，事發在上月29日下午1時許，30歲劉姓女駕駛開著租賃車，由振興路內側車道往林口方向直行，與一輛由振興路左轉西勢湖路的雙載機車發生碰撞，61歲許姓男騎士胸部挫傷、妻子60歲盧姓女乘客傷勢過重送醫不治。

記者爆料網曝光google map畫面，該道路的「直行道」在最外側，內側兩條道路分別是轎車、機車左轉道，網友說「這到底是哪個天才設計出的交通號誌，拿人命開玩笑嗎」、「真的是智障設計，內線左轉還要分機車道」、「假如我是外地來的，我還真會被這設計搞混」、「看撞擊點有點爭議，汽車假設說他要左轉也可信（只差有無方向燈），因為機車有點太早轉向（切西瓜）」。