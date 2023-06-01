導演魏德聖（左二）也上台與台下歌迷們互動。（Zepp New Taipei／大鴻藝術提供）

「地表上最溫柔的歌聲」中孝介昨晚（5月31日）在Zepp New Taipei溫柔開嗓，疫情過後與台灣金曲歌手Suming舒米恩攜手同台，時隔多年獻唱名曲〈勇者的浪漫〉。兩人在2014年因為合作電影《KANO》主題曲相識，Zepp Premium藉由這個契機再度邀請兩人同台，用台日兩地的民謠與島歌交流，延續因電影《KANO》而生的音樂記憶與感動。

雖然天公不作美，演唱會遇上瑪娃颱風攪局，但風雨仍無阻歌迷們期待的心情以及場內的熱烈氣氛。暌違9年來台演出的中孝介，落地後大啖心心念念的小籠包與空心菜補充能量，連聲大讚：「就是這味！還是這個最好吃！」

他為演出卯足全力，將招牌金曲〈各自遠颺〉、〈想聽你的聲音〉帶來獻給寶島的歌迷朋友，也與Suming舒米恩合唱了〈童話〉這首家喻戶曉的作品，展現苦練多時的中文。除了開心跟台灣歌迷打招呼，他也感動表示：「能來台灣演出、這是我今年最期待的一刻。」讓台下掌聲不斷。

而Suming舒米恩則是攜手米大吟唱隊及學生團，演唱〈不要放棄〉、〈記得海洋〉等知名歌曲，也感性提到這場演出他是跨越疫情後帶來最不一樣的內容：「音樂無國界，我不會說日文，但可以用音樂交流。」

在這個溫馨的夜晚，主辦單位亦特意安排時間，請到導演魏德聖、歌手羅美玲上台對談，這場因電影《KANO》而結緣、距今已經跨越10年的再相見，3位好友談及當初合作的細節，依然好感情、打鬧不斷，趣味對談引發現場陣陣哄笑。