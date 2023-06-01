民眾黨立法院黨團今天召開記者會盤點「耍賴」語錄，指控民進黨主席賴清德宣布參選2024總統以來，不僅在統獨、核能議題上推翻民進黨過往主張，面對學生還數次失言，甚至迴避談論黨內詐騙、黑金爭議，遭質疑立場反覆，對國策毫無主見，要求賴清德停止講空話糊弄全民，向民眾釐清兩岸論述，更要拿出實際作為，對詐騙、綠能黑金宣戰，若一再背離人民，民意終將反撲。

立委邱臣遠直言，賴清德從政以來「逃避監督、不負責任」事蹟不斷，2015年擔任台南市長期間，以「議長李全教賄選」為由，拒入議會接受質詢，導致上百人死於登革熱；2022年底，台南市議長邱莉莉涉嫌賄選，賴清德只會迴避提問，完全就是兩套標準。

此外，賴清德慣性「辜負選民」，國大代表任期未完，跑去選台南市立委、剛選上立委，又跑去選台南市長、台南市長任期未完，跑去當行政院長、行政院長當一半，又跑去選總統，種種劣跡絕非國家領導人應有的素質。

邱臣遠指出，賴清德「台獨金孫」形象深植人心，眼見2024選舉將至，這位「務實的台獨工作者」改口「沒有統獨問題、反共不反中」。更可悲的是，賴清德近期論述幾乎照搬民眾黨主席柯文哲的觀點，但民進黨過往不斷抹紅柯主席，若民進黨如此反中，請賴清德同樣接受高標準檢視，清楚說明民進黨兩岸路線，別再為了騙取選票，立場反覆欺瞞台灣民眾。

立委賴香伶表示，民進黨執政7年，住屋政策荒腔走板，高房價成為國內最大問題，在賴清德口中卻變成「房價在降」，這種不願面對事實的態度，反映民進黨無心落實居住正義。林右昌部長日前稱年輕人買不起房是因為「沒有規畫、超出能力範圍」，被戲稱「選前居住正義，選後你不爭氣」。反觀賴清德2021年3月在台南購入土地與房屋，合計3280萬元，2022年初估已增值逾800萬元，以林部長的標準，賴副總統真的「很爭氣」，年輕人應該多學學。

賴香伶指出，今年第一季「實質經常性薪資」與「實質總薪資」年減0.19％和0.23％，皆創7年新低，勞工生活水準下降。過去賴清德曾「勉勵」照服員若覺得薪水太少，就當「做功德」，如今民進黨無力解決低薪過勞，賴清德卻突然搖身一變成為「勞工之友」，但6年過去了，照服員依舊低薪、長照困境未解，民進黨亂開支票騙票，人民都看在眼裡。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，近日賴清德「總統候選人」面對學生提問能源議題，提出「核電備用論」，凸顯賴清德「院長」反核的言不由衷，只提核電不提綠電，更證明民進黨能源政策徹底失敗、非核家園政見跳票，昔日訂定的綠電目標更是不切實際。

楊寶楨直言，黑金綠「能」，賴清德知道，台南市民也知道。台南88槍擊案與正副議長賄選案，凸顯民進黨在地方盤根錯節的黑金政治，另一方面，針對近來im.B詐騙風波，賴清德揚言用最高標準改革黑金，但實際操作遲遲未能達成，關鍵在於民進黨執政7年來，政府公權力與地方勢力共構「綠能複合體」、「詐騙國家隊」，這種假公濟私的行為逐漸淘空國力，毫無前瞻性可言。

民眾黨團認為，賴清德在兩岸、能源、居住正義與勞工政策立場搖擺不定，又多次欺騙選民、逃避監督，民眾必須睜大眼睛看清楚他與與民進黨的真實面貌。事實和行動才是最好的證明，而不是一口一個改革、一口一個清廉的空話。