對此，證交所今天表示，依照公司法規定，發放現金股利只要授權董事會決定，於股東會報告即可。因此，龍邦若要更改股利發放金額，須在股東會（6月30日）前先召開董事會決議進行修正。

據了解，泰山將於下周由得票最高者召集新董事會第一次會議，屆時是否調降現金股利，答案即可揭曉。

泰山原董事會通過擬將於7月4日除息4元現金股利

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