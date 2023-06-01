科法斯集團在最近出爐的報告中指出，美國矽谷銀行（SVB）破產導致全球避險情緒高漲，亞洲債券收益率從3月份開始下降並延續至4月份，降低了借貸成本。科法斯認為，貨幣緊縮接近尾聲，最近，亞洲貨幣緊縮的步伐有所放緩。在4月份，亞洲地區的多家央行如印度、印尼、新加坡已暫停緊縮周期，儘管馬來西亞國家銀行和澳洲儲備銀行暫停升息後於5月初再度升息，但對於亞洲貨幣緊縮接近尾聲的預期有增無減。

科法斯進一步指出，其中5月將是美國聯準會最後一次升息的觀點是支持該預期的關鍵因素。另外一個因素是最近幾個月，整體通膨明顯放緩，經濟增長開始減速。

科法斯基於高盛金融環境指數（FCI）資料的計算顯示，4月份亞洲的金融環境有所鬆動。隨著貨幣緊縮接近尾聲，在全球經濟低迷和美國銀行業承壓的背景下，投資者避險情緒依然高漲，債券收益率繼續下跌。亞洲貨幣也在一定程度上緩解了金融環境，其中大多數貨幣兌美元繼續升值。

從融資角度看，科法斯認為，略有鬆動的亞洲金融環境對企業有利，但總體環境依然緊張。即使貨幣緊縮果真告一段落，政策利率仍然明顯高於幾年前的水準，在投入成本高、需求放緩和工資壓力的多重挑戰下，融資成本將居高不下，企業仍然面臨嚴重經營風險。