美國前將領說俄羅斯侵略烏克蘭已失敗

俄烏戰爭是否提供了西方新機會，以實現讓俄羅斯瓦解，或讓它從世界地圖上消失的「真正目標」？

印度專家南達（Prakash Nanda）1日在《歐亞時報》（The EurAsian Times）上發文說，隨著莫斯科去年侵略烏克蘭，這問題似乎不再無關緊要。如今無論是美國，或是歐洲都傳出愈來愈多要俄羅斯解體的聲音。

許多西方戰略菁英如今公開倡議，要讓俄羅斯瓦解，並將這視為解決莫斯科國際行為的對策。而重要的是，包括美國在內，西方政府正以某種方式支持或提倡這些聲音。

當西方國家和盟友決定，以愈來愈嚴厲的措施制裁俄羅斯時，這些聲音也變得愈來愈強烈。上周日本宣布，要為俄軍侵略烏克蘭，針對軍事、營建和工程等對莫斯科實施新制裁。而歐盟（European Union）正在討論，要對俄羅斯實施第11輪制裁，以對付那些協助莫斯科逃避貿易禁運的國家。

如美國《行政情報評論》 （Executive Intelligence Review，EIR）最近所指出的，好幾世紀以來，瓦解俄羅斯一直是英國的首要政策。但目前他們的做法是利用波蘭、烏克蘭和波羅的海國家從外部來對付俄羅斯，同時在內部煽動並武裝種族，以進行地區叛亂。而就本質來說，所有活動的基本前提都在於，除非俄羅斯解體，否則將繼續威脅世上其他國家。

身為諾貝爾和平獎得主的波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）曾倡議，被殖民的60個民族脫離俄羅斯，讓它淪為一個人口約5000萬的國家。而1997年時，美國前總統卡特（Jimmy Carter）的國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）也曾建議，讓俄羅斯分為3個「鬆散的聯邦」共和國。不過，如今在各方要求下，已多達43個共和國。

然而，這些要求實際嗎？更重要的是，它們是不是大家想要的？

喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院歐洲、俄羅斯、歐亞研究所主任蘿瑞兒（Marlene Laruelle）說，儘管俄羅斯地區對莫斯科有增無減的中央集權感到失望，但都不贊成脫離，反倒十分愛國。

俄羅斯將部分戰術核武移往白俄羅斯

她強調，「倡議瓦解俄羅斯是錯誤的戰略，問題在於不了解凝聚俄羅斯多元社會的本質。更重要的是，這類戰略也沒有考慮到，對國際安全來說，俄羅斯的解體將是災難性的，瓦解會引發數次內戰。」蘿瑞兒指出，新共和國會為了邊界和經濟資產交戰。而控制龐大核武的莫斯科菁英，則會對分裂主義做出強烈反應。

縱使是以往強烈反俄的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也說，有些人希望，俄羅斯最好因為這場戰爭而變得衰弱無力。但他認為，俄羅斯解體，或是破壞它制定戰略政策的能力，將使它跨越11個時區的領土變成各方較勁的真空。而俄羅斯軍武庫內的大批核武，將使這狀況變得更錯綜複雜。