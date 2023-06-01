2019年底新冠疫情席捲全球，新興的mRNA疫苗協助各國取得良好抗疫成果，並使mRNA生醫技術廣為世人所知。中研院今(1)日與莫德納(ModernaTx)及莫德納台灣(Moderna Taiwan)簽署合作意向書，將結合研發與輔導資源，加速國內mRNA技術發展，培育研究人才，並共同發起mRNA前瞻新創獎計畫，廣邀台灣優秀研究團隊參與評選。

中研院表示，本次簽約儀式強調3個主要方向：(1)建立台灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會；(2)選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程；(3)提供團隊更多國際化的機會。

中研院副院長唐堂表示，中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規畫建置核心設施「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠提到，mRNA技術在全球生物技術領域中扮演著重要的角色，在經歷新冠疫情考驗及其他多個疾病領域的實驗後，院方與莫德納的mRNA技術日益成熟。

吳漢忠指出，這次的合作意向書將促進雙方相關研究領域間的交流與合作，幫助研究人才與國際上最新的生物醫學技術接軌，創造更多接軌世界舞台的機會。

莫德納總經理暨科學長黃翊群說，生醫產業的培植需要長期投資，期待透過產研合作計畫拋磚引玉，鼓勵更多台灣科研先進加入mRNA研究領域、開發無限應用潛力。

莫德納台灣總經理李宜真指出，台灣以完善醫療體制，多元產業人才、科學家與研究機構，以及生技創新能量舉世聞名。與中研院的合作將有助發掘mRNA更多的應用可能，尋找解決全球面臨的醫療照護挑戰的創新解方，突破目前疾病預防及臨床治療疆界。

中研院提到，與莫德納台灣亦攜手共同舉辦「mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下5大治療領域：傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。每組獲選團體／個人可以獲得新台幣50萬元研究獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。

中研院說明，2023年首屆計畫將於6月9日起正式展開，歡迎全國科研團隊踴躍參與提案，徵件活動將從活動公告日至7月31日下午5時整止。詳細競賽相關資訊會公布於中研院國家生技研究園區官方網站，歡迎有意願報名者上網查詢。