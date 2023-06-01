疫情趨緩後，各項防疫措施逐漸解封，再加上夏日即將到來，選擇到戶外戲水的民眾也越來越多，然而開心戲水的同時也伴隨著溺水事故的發生。位於桃園市八德區的「芝普企業股份有限公司」這次捐贈救災橡皮艇及手動鉤環等水域救災裝備，提供給八德消防隊使用，希望可以藉此提升水域救援的效率及品質。

八德消防分隊表示，芝普企業股份有限公司因體認到消防局長年致力於緊急救護，近2年曾捐贈PAPR（動力淨氣式呼吸防護具）、降溫背心、N95口罩、血氧機、血壓計、噴霧器、額溫槍及抗原快篩試劑等眾多防疫裝備給八德消防隊，不僅降低消防員於第一線出勤時所面臨的染疫風險，更保障了更多需要緊急救護的傷病患及民眾。

現在因為疫情趨緩，戲水民眾紛紛增加，自我防溺意識的提高和應急溺水救援能力的增強顯得非常重要，為此芝普企業股份有限公司也以捐贈行動展現企業的社會責任和關懷精神。

桃園市消防局第一大隊八德消防分隊長鄭仁豪說，隨著氣溫的驟升，民眾一定會產生想外出戲水的念頭，但戲水前務必慎選戲水區域、遠離危險水域並做好風險的評估，並且謹記「救溺5步，防溺10招」，保護自己更保護別人的生命安全。此外也特別感謝在地的芝普企業股份有限公司全力相挺，捐贈了橡皮艇及鉤環等救災裝備以及紅圓領衫供同仁使用，分隊會妥善利用這些裝備，將捐贈的效益做到最大化。