民進黨昨日爆出，前婦女部黨工指控任職期間遭遇性騷擾事件，時任民進黨婦女部主任的現任副祕書長許嘉恬未妥善處理，甚至造成當事人二度傷害。時代力量發言人余佳蒨炮轟，民進黨性平學分死當，任何形式的性騷擾絕對是零容忍。

余佳蒨指出，性別平等早已是普世價值，更是每一個政黨都應遵守的底線。然而民進黨身為執政黨，過去卻多次因為性騷擾事件鬧上新聞版面，包括前國會助理田昀凡涉嫌誘拐多位女性發生性關係、前原能會主委謝曉星性騷霸凌下屬、台中市議員何文海言語性騷擾本黨議員吳佩芸，近期民進黨更徵召涉嫌以私密影像威脅前女友的李正皓擔任立委候選人，甚至去年陳時中參選台北市長時，使用「偷窺」作為競選影片橋段，顯見整個民進黨從上至下性平觀念都不及格。

余佳蒨表示，這次事件民進黨雖即時召開記者會說明並將許嘉恬停職，試圖止血，但檢視過往案例，民進黨面對性平爭議，往往是雷聲大雨點小，最後不了了之。

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