民進黨前黨工傳遭職場性騷擾，北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依性別工作平等法第13條規定於知悉性騷擾情形時，採取立即有效的糾正，並於6月5日前回報處理情形，勞動局長高寶華表示，如員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，會被處罰最高50萬元以下罰鍰。

高寶華表示，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為。

高寶華強調，如員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上，最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局表示，為增進民眾及事業單位認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平法》議題，歷年也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站／影音書冊／文宣品及出版品／職場平等專區，事業單位可上網參閱，若發生職場性騷擾案件不清楚處理流程及方式，也可向台北市政府勞動局就業安全科洽詢（電話：1999分機7023）。