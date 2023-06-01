澳洲、義大利、巴西學者組成的團隊利用電腦模型，3D重建古埃及少年法老圖坦卡門（Tutankhamun）的臉部，科學家震驚他的面容相當「稚嫩」，不像帝王，反而像「學生」。

發現圖坦卡門之墓。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲、義大利、巴西學者組成的團隊，利用電腦模型重新建構圖坦卡門頭部的研究即將刊登在《義大利解剖學及胚胎學期刊》（Italian Journal of Anatomy and Embryology）。

研究人員利用數位模型技術，以及過去其他研究發布的圖坦卡門木乃伊頭部量測數據重建頭部，成果令他們吃驚，研究共同作者、巴西平面設計師莫瑞斯（Cicero Moraes）驚訝圖坦卡門的五官相當「稚嫩」，「我們看到的是一位年輕的學生，而不是一位背負滿滿責任的政治家，讓這個歷史人物更加有趣了。」

King Tutankhamun's face is seen for the first time in over 3,300 YEARS https://t.co/kMnwNC0ISd pic.twitter.com/u2TBjqm30P — Daily Mail Online (@MailOnline) May 31, 2023

莫瑞斯坦承這項研究的一大挑戰是無法親自量測圖坦卡門遺骸的頭骨，所幸過去其他研究有公開圖坦卡門的頭骨數據，團隊也參考不同世代埃及人的電腦斷層掃描數據、現代埃及人的數據，最終重建圖坦卡門的嘴唇大小、眼球位置、耳朵的高度及鼻頭大小。這也是科學家首度使用新型「探測技術」3D重建頭骨。

圖為圖坦卡門木乃伊的頭骨。（資料照／美聯社）

儘管無法親自量測圖坦卡門的頭骨，不過莫瑞斯表示，團隊「有信心」成果與圖坦卡門的真面目相近。

A group of scientists from several countries was able to reconstruct the face of Pharaoh Tutankhamun, who reigned in Egypt in the 14th century BC, writing edition of the Greek […] https://t.co/auQ9Zb8JRa #News #Breaking #BreakingNews #WorldNews — The Eastern Herald (@EasternHerald) May 31, 2023

研究共同作者、澳洲福林德斯大學（Flinders University）埃及學者哈比希（Michael Habicht）表示，重建結果與2005年另一組法國團隊的重建結果非常接近，也與圖坦卡門墓中發現的頭像相似。

2005年，一組法國團隊利用電腦斷層掃描技術首度重建圖坦卡門的臉部，影像中圖坦卡門五官柔和、下巴較短。

“Tutankhamun 'brought back to life' as scientists rebuild king's face after 3,300 years” https://t.co/ci19du9fkv — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) May 31, 2023

圖坦卡門是古埃及新王國時期第十八王朝法老，在位時期為西元前1332至1323年，他死時年僅19歲。約3000年後，英國考古學家卡特（Howard Carter）於1922年首度發現他的墓穴。