陳姓田主一怒之下把荷花田全砍光。（李京昇攝）

在地攝影師張麥斯捕捉到荷花田美景。（張麥斯提供／李京昇苗栗傳真）

「鐵道荷花」一夕之間全沒了。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮五南里平交道附近，每年夏天有著名的「鐵道荷花」景點，吸引不少鐵道迷前往攝影捕捉美景，但不乏有踩踏荷花田、亂闖鐵道等亂象，荷花田主人因而收取50元清潔費，也因此跟遊客爆發衝突，讓陳姓田主一氣之下把荷花全部砍光，今天仍有不少民眾到場卻撲空，讓他們直呼遺憾。

「鐵道荷花」因為地主耐心栽種荷花，每年夏天鐵道旁滿片荷花田綻放時，總會吸引大批民眾參觀，許多鐵道迷更會到此攝影捕捉火車與荷花相遇的美景。

但也因為吸引大批民眾爭相走訪，出現有人擅闖荷花田、闖入鐵道，或是有人任意折損荷花等亂象，讓陳姓荷花田主人今年開始收取50元的清潔費用，結果近日引起民眾不滿，憤而報警，直到警方到場才化解僵局。

此事也引發爭議，在網路上造成兩派言論，有人支持陳姓地主，但也有人痛批亂收費用。陳姓地主則說，他當天所得900元再加上自掏腰包100元，以1千元捐給寺廟做香油錢。不過，網路上仍持續發酵，不停對地主惡言相向。

對於網路上爭論，陳姓田主一氣之下昨天把整片荷花田砍除，他說，他花費大把心力栽種荷花田，卻遭部分民眾踐踏、亂丟垃圾，屢勸不聽才收取費用，結果引起質疑，他覺得很嘔，索性全部砍掉，明年也考慮不再繼續種。

今天上午仍有不少不知情民眾前往朝聖，發現光禿禿的荷花田，讓他們直說好可惜，也對於爭議感到驚訝。

在地攝影師張麥斯說，荷花田共有5區，每年荷花盛開時都會有不少民眾和攝影玩家聞風而至，這次引起爭議，他認為陳姓田主心中也不好受，而通霄鐵道荷花消失的畫面，只能烙印在腦海當中，心中有無限感慨。