政府決定明年為軍公教人員加薪，其中在學術研究費方面，中小學教師加4％、大學教師則加15％，引發質疑。全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，政府這種差別的加薪方式，是在歧視中小學教師，非常不可取。

政府這次為軍公教加薪，在中小學教師師方面，包括本薪、學術研究費及主管加給均加4％；大學教師則在本薪及主管加給加4％，但學術研究費則加15％。整體來說，中小學教師的薪水是加4％，但大學教師的薪水卻加了約1成。

林碩杰說，中小學和大學教師的薪資都包含學術研究費，但加薪幅度卻不同，而且差距非大，這對中小學教師很不公平，也是一種歧視。

此外，林碩杰表示，這次中小學教師調薪也包含主管加給，但卻不包括導師職務加給及特教職務加給。現在中小學導師職務加給每月是3000元、特教職務加給則是1800元，導師和特教老師的工作都非常辛苦，但卻很多年不調整，對這些人很不公平。