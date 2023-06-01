陳耀訓表示，馬自拉起司預熱牽絲的效果，吃起來樂趣十足。（孫英哲攝）

永樂酒店董事長林益邦（左）與世界麵包大賽冠軍陳耀訓（右）合作愉快。（孫英哲攝）

鹿港小鎮也吃得世界麵包大賽冠軍陳耀訓的麵包了！彰化地區唯一獲「全球奢華精品酒店」聯盟（Small Luxury Hotels Of The World）認證的永樂酒店，6月起與世界麵包大賽冠軍陳耀訓合作推出限定麵包，凡周末入住飯店，就能吃到「陳耀訓・麵包埠」製作的3款獨家限定款麵包，麵包控千萬不要錯過！

這是「陳耀訓・麵包埠」首次與飯店業者合作，身為鹿港人的陳耀訓一直以來都想回鄉開設麵包店，夢想尚未成真，家鄉的旅館倒先出現了他做的麵包。

3款在永樂酒店推出的麵包是有著台式風格的包餡小圓麵包、具歐洲經典風味的布里歐及廣受消費者喜愛的吐司，這是3款能看出麵包師傅基本功的麵包。

「三款風味與質地都大不相同，能讓旅客感受到麵包世界的豐富性。」陳耀訓說，讓更多人品嚐到好吃的優質麵包，一直是他的使命，他也一直夢想能回到故鄉鹿港拓點，將麵包好滋味帶回給老家鄉親，在還未能在鹿港展店前，永樂酒店提出合作的構想，雙方一拍即合。

陳耀訓這次在永樂酒店推出的3款麵包中，以鹿港麵茶小圓包最能展現出台灣的在地文化特色，他將自小就當成零食的麵茶作為創作素材，經2至3年不斷試驗及嚐試，將麵茶與牛奶、奶油結合做成麵茶糊後，再包入麵團中烤焙，一口咬下鹿港麵茶小圓包，迷人的麵茶風味成了口中的驚喜。

另一款軟司布里歐麵包本身即具鬆軟的質地、奶油濃厚的香氣，陳耀訓更加入Arla馬自拉起司，為此款麵包增添乳香。陳耀訓表示，馬自拉起司預熱牽絲的效果，更讓這款麵包多了另一層的口感，小朋友在飯店吃早餐時，拉開麵包就能感受到這款麵牽絲帶來的樂趣。

至於採頂級日本熊本麵粉製作的「陳耀訓・麵包埠」經典吐司，則能感受到吐司的濕潤與小麥清香撲鼻而來，略烤後，表層酥脆，再抹上來自丹麥的冠軍奶油，讓簡單的吐司吃起來一點都不簡單。

永樂酒店董事長林益邦說，周末入住，周六、日早餐即可享1份（3款）「陳耀訓・麵包埠」鹿港限定獨家麵包，由於手工現做，目前採限量供應，現也正極力爭取其他時段，盼能與更多旅客共享世界麵包冠軍的美好滋味。