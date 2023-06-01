彰化縣員林市一處「豪墅社區」爆發糾紛，曾姓住戶在自家頂樓設佛堂，引發對面張姓住戶不滿，竟裝設爆閃燈、反光鏡、符咒等24小時開啟直射佛堂，遭彰化地院依違反《社維法》處罰鍰新臺幣7000元，張男不服提出抗告，改罰6000元。

除了爆閃燈之外，還會拿面具嚇人。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

事實上曾、張兩戶互槓超過2年，因為爆閃燈24小時不停閃，不僅曾姓住戶首當其衝，隔壁鄰居也遭殃，多名住戶向議員、公所陳情都沒用，2021年曾姓住戶求助媒體，當時鬧上新聞版面，但遭指控的張姓夫婦不願出面說明。

不過法官認為張男在自宅張貼符咒，難認在藉端滋擾住戶，因此原裁定7000元撤銷，改罰6000元確定，不得抗告。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

信奉一貫道的曾姓住戶當時表示，對面張姓夫婦都是博士，2019年開始對他們「強閃」，陸續掛上大大小小10多面反光鏡，又是貼符咒，又是在窗戶邊架「鬼娃頭」，當時向管委會反映，張姓夫婦卻要他們用黑布把佛堂蓋住。

判決書指出，張姓夫婦辯稱，因為住的社區靠山，常有大批飛鳥經過停留覓食，他們是以反射鏡手電筒閃光燈驅趕。反控對面鄰偷拍挑釁，常有越南信眾來社區參拜，清洗神壇的穢水還直接往樓下倒，常常拿供品到家哩，威脅不吃會遇到鬼，他「點燈」是為求平安，保護家人。

法官審酌，認張男朝著住家「對面」裝設反光鏡、閃光燈並張貼符咒，直射光源至社區其他住宅內，致妨害社區居家安寧和生活品質，能否有效驅趕鳥類，實在存有疑義，認為張男所辯無非是卸責；另張男在自宅張貼符咒，但難認在藉端滋擾住戶，因此原裁定7000元撤銷，改罰6000元確定。不得抗告。