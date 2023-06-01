有女子投訴自己遭到性侵，報案後警方消極處理、吃案。桃園市刑事警察大隊表示，該案在2021年11月報案，當時已報請桃園地檢署指揮，案件2022年8月23日依加重強制性交起訴，目前由桃園地院審理中。

有女子投訴自己被黑道性侵、毆打，報案後警方態度消極，自己報案後離開派出所時，員警還拍攝其車牌，並說是家暴，警方聲請搜索票準備逮人的前一天，犯嫌自己投案，懷疑是走漏風聲。

對此警方回應，女子在2021年11月16日由男子陪同就醫，當時沒提到被性侵，當天社工進行衛政之家暴通報。被害人另於11月20日至部立桃園醫院驗傷，員警接獲通報到場處理，被害人當下表示疲憊不適合製作筆錄。21日再聯繫被害人，表示正在刑事警察大隊報案中。有關拍攝車輛部分，員警因被害人不願返所製作筆錄，為避免日後無法聯繫，才拍下車牌。

另警方受理後隨即報請桃園地檢署指揮，並報請檢察官核發拘票並聲請搜索票，執行後全案於2021年年12月13日依加重強制性交等罪移送桃園地檢偵辦，檢方在2022年8月23日起訴。警方說，依受理性侵害案件流程偵辦無誤，案件由桃園地方法院審理中。

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