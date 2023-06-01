中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮（吳函峮）近來紅到日本，先前她被週刊爆料與柯震東秘戀，還有意離開啦啦隊到柯震東旗下公司當藝人，但已被當事人否認。近日，峮峮傳出因身體因素無預警取消錄影通告，稍早她發文報平安，自嘲「現在爛身體的我」，釣出緋聞男友柯震東問她吃的是哪家漢堡，可見兩人好交情。

峮峮先前曾認戀已故藝人小鬼（黃鴻升），最近週刊爆料她新桃花上門，與柯震東、《我愛黑澀會》出身的張甯兒及電台少東洪武Double dating，一行人到洪武家後，隔天只有張甯兒和洪武出門，引來外界聯想，但柯震東澄清和峮峮就只是認識10幾年的朋友，「如果真的有什麼就不會同框。」

峮峮發文引來柯震東回應。（圖／翻攝自qun_04 IG）

而峮峮也否認她要離開中信兄弟啦啦隊，在IG回應：「為什麼要亂說話」，其經紀人也代為表達，峮峮有參加春訓，目前沒有離開啦啦隊的打算，「我們也從未接觸其他領域經紀公司，無論代言、工作都照規劃中進行，謝謝大家關心」。最近峮峮更和豆花妹在《飢餓遊戲》參加「女主兩週年飢餓指數經典賽」，結果打賭輸了沒進前三名，被迫將社群網站大頭貼換成醜照，笑翻網友。

據《ETtoday星光雲》報導，峮峮最近因為生病告假《飢餓遊戲》，昨(5/31)她曬出拿酪梨雞肉漢堡的照片，說：「酪梨雞肉漢堡簡稱..酪雞堡…適合現在爛身體的我」，焦凡凡回：「我六天沒吃澱粉惹（了）」，柯震東也留言問：「哪一家？」其他網友也同意說：「不標哪裡很過分」、「看起來很好吃」，峮峮則回網友說：「好吃的要私藏（？）」。