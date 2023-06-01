曼恩是英國央行最熱衷升息的支持者。她認為，隨著全球經濟開始適應更高的借貸成本，未來金融市場可能面臨波動風險。

英國的CPI在去年十月飆升至11.1%，創下近41年來最高水準。四月的CPI則降至8.7%。此引發了債券市場的拋售，投資人押注英國央行將再次加息。

曼恩表示，核心通膨是衡量未來通膨趨勢的最好指標。核心通膨在四月升至1992年有該記錄以來的最高水準，達到6.8%。

曼恩說，由於英國企業推高物價和工資的上漲，核心通膨正顯現出維持在高位的跡象。而英國整體通膨回落到核心通膨水準的速度，也較其它地區更慢。

「與美國和歐元區相比，英國的整體通膨和核心通膨之間的落差更為持久」。她補充說：「整體與核心通膨之間存在的落差，前者反映出曾經非常高漲、如今已經回落的能源價格，而後者則是我們開始看到的價格管道、工資談判等，潛在地影響到核心通膨」。

此外，新冠傳染病帶來的民眾儲蓄，強化的英國家庭抵擋企業漲價的能力；此外四月的上調9.7%最低基本工資，也可能對薪資水準帶來影響。