越式洗頭最近超夯，作家黃大米表示，昨晚嘗試了越式洗頭大全套，2個小時花了1800元，除了洗頭之外，還會幫忙洗腳、剪指甲、按摩臉、肩膀、手以及背部，最後還會幫忙掏耳朵，她認為整體來說很不錯，尤其是掏耳朵的部分，如果是男生恐怕會暈船。

作家黃大米昨天在臉書上分享，晚上帶阿公去回診，結束以後決定去住家附近的越式洗頭「鬆」一下，雖然去之前有先上網做功課，但到了現場看價目表，還是忍不住倒抽一口氣，因為洗頭大全套要價1800元。

黃大米表示，她短暫思考了一下，最終還是砸錢體驗了。而1800元洗頭大全套，首先會幫忙洗腳、剪指甲，洗腳的部分很普通，沒有什麼特別之處，但是剪指甲的時候卻讓她很害怕，因為小姐的剪甲之處有種介於危險和安全之間的感覺。

黃大米指出，下一步就會開始按摩臉、肩膀、手以及背部，真的很舒服，同時洗頭的水柱都持續開著。身體按摩完以後，會開始按臉，臉部的按摩似乎有許多神奇的指法，她可以感覺到對方的手在她臉上狂彈，接著臉和脖子都會敷滿小黃瓜，又香又放鬆。

黃大米也說，到了最後越南小姐還會幫掏耳朵，而且力道很輕柔讓人放鬆，也很有戀愛的感覺，當時她腦中想著「如果是男生來洗，恐怕很難不暈船，洗完之後，明天會更認真上班賺錢，讓自己有錢再來消費，上班的精氣神都來了。」

黃大米表示，她這次體驗越式洗頭，整個流程下來大約2個小時，頭髮洗完以後就是吹乾，不會幫忙做造型，但還是很值得體驗看看，且若下次有機會，她會嘗試600或1300元的方案，體驗一下差異在哪。

貼文引起網友討論，「介於危險跟安全之間」、「我去過一次，感想就是通通都有，通通都皮毛」、「試過真的很舒服」、「最近看好多人分享，好想去嘗試看看」。