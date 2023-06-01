吳姍儒（Sandy）與愛犬「呵喜」主持的TVBS寵物實境《萌寵明星粗乃玩》第3季在日前療癒開錄。首錄當天，Sandy表示身為節目、主持人，每年金鐘獎都不免俗要報名，「今年我們做了大膽的決定，就是幫呵喜報了金鐘主持人獎，甚至討論到牠的紅毯穿搭，不料兩週後竟接到金鐘單位告知『不好意思，狗不能報名』，而好笑的是我特別簽署『法定代理人吳姍儒』，我現在覺得前輩們一定認為我腦袋不清楚，是不是瘋了」。

Sandy今年三月順利產下寶寶「初一」，即將讓初一與呵喜初次碰面的她坦言很緊張，「初一那麼小，呵喜會不會把他當玩具或是叼著他？」才剛表示很緊張，調皮個性的她又立刻表示：「那也OK，哪天初一叫不來時，還可以問『呵喜，初一咧？』牠就會把他叼過來，也是有可能的，到時再跟大家分享囉！」

產後回歸的Sandy，狀態極好、活力十足，並透露新一季的《萌寵明星粗乃玩》將很不一樣，「第三季很刺激，我稱之為『非常變態的企劃』，是我一個人無法完成的，除了來賓特別，我們還要一起完成許多不可能的任務，也有計畫與粉絲們見面，有別於前兩季，這季增加了突破性挑戰，我就先賣個關子讓大家期待！」而節目第一集就迎來陳昊森與他的萌寵「短短」，可愛搞笑的互動將於7月19日（三）播出。