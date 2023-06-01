性騷吃案挨轟！ 李明璇狠嗆：性騷是民進黨DNA？

民進黨婦女部前黨工爆料，過去遭遇性騷擾案件時，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬求助卻遭吃案。對此，國民黨高市鎮港區立委參選人李明璇痛批，號稱「最保護女權的政黨」，竟然做出這麼傷害女性的行為，怒嗆「性騷是民進黨的DNA嗎？」

民進黨女性前黨工指控，她遭廠商導演性騷擾，卻被民進黨副祕書長許嘉恬質疑「妳為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」，新聞一出，引發社會撻伐。黨主席賴清德中午才透過臉書強調，黨中央絕對採取零容忍的態度，至於副祕書長許嘉恬即刻停職，接受調查。

李明璇對於性騷擾有切身之痛，她提到，曾歷過被人偷拍裙底的性騷擾，到如今看到這3字出現在新聞版面上，都會令自己感到極度的不舒服。當時台北市婦幼大隊通知她去指認時，就算是女警陪同一起看證據畫面，她也覺得那個過程很不自在，「回想事件的過程，更是讓我有從心底深處快要爆炸的反感！」

李明璇提到，自己去看民進黨這名黨工的臉書，看到鼻子酸酸的。她質疑，1位23歲的年輕人，遭摸胸、尾隨性騷擾，副秘書長卻冷回應質疑：「妳當時為什麼不跳車」。

李明璇說，當時是婦女部主任的許嘉恬，還叫人家受害者該去華山大草坪練習大叫，難道意思是責怪女生，「妳被性騷擾了竟然悶不吭聲，妳不叫所以活該，多去練習大叫以後就懂得自保了，不要來麻煩我處理這種事」。

李明璇痛斥，重點根本不在於受害者是「民進黨前黨工」，而是這個號稱「最保護女權的政黨」，竟然做出這麼傷害女性的行為。這些年來，她只看見婚外情、不倫戀、太多性騷擾事件，他們都不為女性發聲，「難道性騷是民進黨DNA？」