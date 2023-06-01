《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、處女座、巨蟹座容易陷入職場憂鬱中，其中金牛座易埋頭苦幹工作存在感低；天秤座遇事常搖擺不定，導致錯事良機；處女座不懂變通，常引發爭執；巨蟹座則是單純善良，遇事軟弱被人利用。

▍金牛座：埋頭苦幹、無人問津

金牛座冷靜理性，行事低調，對自我要求甚高，在職場中時常埋頭苦幹，不太理會人際關係，也讓他們存在感不強，容易受人冷落。若不想因人際關係而鬱悶，就別只顧著工作，多與同事互動交流，工作將會更輕鬆愉快，要掌握在職場中，人際關係常常決定成敗，不僅要會做事，更要會做人。

▍天秤座：無法堅持立場、搖擺不定

天秤座頭腦靈活，學習力和適應力都頗強，只是遇事常常搖擺不定，有時會出現難做決斷的情況。這樣除了容易錯失良機外，也讓別人感覺他們是牆頭草，易因這些事而傷感、情緒低落，所以需保持自信心，不必太在意別人的眼光和評價。

▍處女座：不懂變通、口舌是非

做事一絲不苟、認真踏實、忠誠度高的處女座，可以把一件事情做到接近完美，但在做人上就顯得不懂變通，容易與人起口舌之爭。由於他們不願忍讓，受到一點不公或挫折都會反彈回去，職場人際關係容易起衝突，建議做人圓融一些，說話前多三思，鬱悶自然減少。

▍巨蟹座：軟弱退讓、被人利用

性情溫和、單純善良的巨蟹座，在職場中往往對人不設防，待人圓融，對誰都好。職場人緣不錯，但遇事容易軟弱，有逃避退縮的傾向。爛好人的個性加上不斷退讓，容易被不懷好意的人利用，陷入困局。所以應懂得拒絕，並且主動積極，敢於爭取、承擔責任，才不會讓自己受到傷害，陷入鬱悶情緒中。