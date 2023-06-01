蔡衍明愛心基金會與台中逢甲大學合作「公益青年送愛下鄉趣」活動，1日由基金會執行長徐海倫會同校方代表陳姿伶、大安公所區長許宏綺共同探視3位弱勢長者及居民，分別致贈端午禮金5000元及旺旺仙貝等食品，為社會角落注入一股暖流。

蔡衍明愛心基金會與逢甲大學學生探視癱瘓的弱勢戶。（陳淑娥攝）

蔡衍明愛心基金會與逢甲大學學生探視弱勢戶。（陳淑娥攝）

中庄里62歲陳女，其丈夫過世多年，長子為中度身障，她因身體欠佳長期無法工作，家中經濟全仰賴次子，還要付租金，生活相當困苦。龜殼里51歲黃男中風7、8年癱瘓長期臥床，與妻子已離婚，母親也罹癌接受化療中，生活起居全仰賴兩位弟弟照料。

逢甲大學學生前往弱勢戶家中探視。（陳淑娥攝）

另名東安里50歲卓男因罹患舌癌，生病期間靠妻子打零工維持家計，還有2名子女要養，目前病情雖穩定可工作，但仍須定期回診。受惠民眾在端午佳節前夕收到基金慰問金以及滿滿的祝福，心中充滿無限感激。

逢甲大學社區發展志工隊督導陳姿伶指出，持續8年參與基金會公益活動，由於成長背景的不同，當大學生見到偏鄉的生活時受到很大的衝擊，可以令他們反思自己，非常有意義。學生羅怡臻、洪怡婷、吳韻如表示，實際走訪案家了解到他們困苦的生活環境後，會更珍惜自己目前所擁有的一切。

大安區長許宏綺頒發感謝狀給蔡衍明愛心基金會，由執行長徐海倫代表收下。（陳淑娥攝）

蔡衍明基金會執行長徐海倫表示，旺旺集團於2009年起送愛下鄉，2015年廣邀全台27所大專院校加入，於每年春節、端午節、中秋節三大節日，深入鄉鎮、走入社區，關懷弱勢家庭並致贈慰問金，對基金會董事長蔡衍明而言，這些年來，一直是秉持真愛台灣的心情，也是回饋台灣社會的一種表示。

蔡衍明基金會今年「公益青年送愛下鄉趣」活動，將於端午節發放每戶5000元慰問金，合計金額超過1117萬元，全台共計2234個弱勢戶受惠，替社會角落注入一股暖流。