豐興日前提到，景氣不太樂觀，兩岸房市營造狀況不佳，庫存去化緩慢，鋼筋需求減少，影響廢鋼需求，後市須持續審慎觀察，目前金九銀十需求尚未見得，不過政府大力推動基建、公共建設，可望支撐鋼筋量能，公司積極參與公共工程及重大廠建案的投標，並透過加大與加工廠的合作力度及開發新客戶，積極爭取訂單以提高鋼筋市場占有率。整體112年整體需求仍可望擺脫111年下半年低迷的局面緩步回升，預計豐興112年鋼品銷售量將與111年相當。

即使目前市況不佳，豐興條線工場持續進行設備更新改造，並朝高階鋼種及用途領域之市場積極發展，於111年第三季投資新建全新「直棒精整線」預計於112年第四季完成，對於日後爭取車用及高階用途市場將更有所助益。

新鋼筋工場正式量產後，透過熱直軋優勢，大幅提升鋼筋產量，及節能減碳降低成本，在政府持續推動基礎建設與公共工程、並加上台商回流建廠、外商加大在台投資及電子大廠的持續擴廠需求的前提下，可望維持高競爭力。

豐興周三股東會，去年每股盈餘5.28元，會中通過每股配息4元，若以周三收盤價68元計算，現金殖利率約5.9%。