易飛網股價去年10月底下探22.1元的近9月低點後震盪走升，近期上攻力道明顯轉強，以5月中起漲點起算，半個月漲幅已逾52％。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超392張，本周迄今已買超493張。

易飛網2022年合併營收4.35億元、年增達近1.2倍，為近3年高點。營業虧損0.65億元、幅度年減26.94％，為近6年最佳。在業外收益持穩挹注下，歸屬母公司稅後虧損0.47億元，幅度年減33.99％，每股虧損1.26元，均為近3年最佳。

易飛網2023年首季合併營收3.61億元，季增達1.36倍、年增達8.08倍，創近5年半高點。營業虧損明顯收斂至155萬元，為近7年最佳。配合業外收益躍增、登近7季高點挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.49億元、每股盈餘0.12元，成功轉虧為盈、雙創近6年高點。

展望後市，易飛網將聚焦5大策略，包括持續深耕離島旅遊、航線機位布局、系統開發及優化、旅遊周邊服務、小三通推廣。首先，易飛網深耕馬祖多年，隨著華信航空3月底開航台北－馬祖北竿航線，已成功整合陸海空三大交通運具，成為完善赴馬祖交通網一大助力。

為迎接疫後旅遊復甦，易飛網在國境開放前已搶先布局，透過與航空公司合作取得獨家航線銷售，並針對東北亞及東南亞熱門城市進行包機規畫，擁有台灣虎航每月逾1萬個機位，創公司歷年最高保證機位量，確保境外旅遊復甦之際有充足供應量。

同時，易飛網開發B2B2C元件分銷平台系統，以系統化方式授權其他下游中小型旅行社分銷自由行元件，開拓全新銷售通路並發展出新市場。另外，公司將完成全新動態打包系統，提供多家航空公司及全球上百間住宿飯店供旅客自由選擇。

而易遊網集團在桃機共有8個櫃台營運據點，全方位提供SIM卡、WiFi機及翻譯機租借，機場接送、租車與機捷票券販售等旅遊周邊相關服務，且皆提供線上預訂、機場取貨服務。全新機捷A1櫃台已於4月正式啟用，進一步完善便利服務。

最後，因疫情停航近3年的金門小三通於1月局部復航，易飛網對政府規畫擴大開放對象訊息樂觀其成，已超前部署海陸空三大交通運具，並獨家取得南北海運公司福建琅岐島航線，為小三通最短距離，盼未來打造符合市場需求的系列旅遊產品。