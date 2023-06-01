TCO臺北市立國樂團將於6月3日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出「涿鹿．夢蝶」音樂會，首度邀請香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰來臺客席，獨奏家包括大提琴名家王健與擊樂家何鴻棋，都是深具知名度的明星級獨奏家，兩人將分別演出知名作曲家趙季平的《莊周夢》以及作曲家朱雲嵩以黃帝大戰蚩尤為背景而創作的《涿鹿幻想》，為國樂與西樂交融再添新頁。

臺北市立國樂團團長陳鄭港表示，繼上一場音樂會世界首演王辰威改編的《春之祭》國樂版大獲好評之後，TCO這周將重磅邀請三大明星級音樂家指揮周熙杰、大提琴家王健與擊樂家何鴻棋與北市國合作，透過不同的指揮與獨奏家為樂團帶來飽滿的音樂內涵，也讓樂迷聽見國樂經典。

世界知名大提琴家王健是環球唱片簽約的首位華人演奏家，演奏細膩而情感深邃，極具感染力。(圖／臺北市立國樂團提供)

周熙杰獨當一面 首度客席北市國

香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰從小生長在馬來西亞，大學時代主攻電腦，後赴美國拿到東南密蘇里州立大學電腦及音樂雙學位學士以及南卡大學管弦樂團指揮音樂碩士，先回到馬來西亞投入民族樂團的指揮及發展，2002年加入香港中樂團至今，從指揮、創作、編曲甚至跨界音樂會等，經驗豐富，這次也將帶來多首動人的香港電影配樂，帶來難得獨特的香江情懷。

王健以琴寓意 深情詮釋莊周夢蝶

擔任趙季平《莊周夢》大提琴獨奏的王健是世界知名大提琴家，1979年被美國小提琴名家艾薩克．史坦（Isaac Stern）挖掘，一舉成名。1985年赴美國習樂，進入茱莉亞音樂學院及耶魯大學，師從大提琴家奧爾多．帕瑞索（Aldo Parisot），他是環球唱片簽約的首位華人演奏家，步入國際樂壇至今，常與以外放和多樣化表現風格著稱的大提琴名家馬友友相較，王健的演奏細膩而情感深邃，極具感染力。

擊樂家何鴻棋是國內知名朱宗慶打擊樂團創始團員之一，在國內外打擊樂界享譽盛名。(圖／臺北市立國樂團提供)

何鴻棋驚天一擊 鼓聲帶來豐沛力量

擊樂家何鴻棋則是國內知名朱宗慶打擊樂團創始團員之一，在國內外打擊樂界享譽盛名，這次何鴻棋將與北市國合作，首演作曲家朱雲嵩創作的《涿鹿幻想》，透過打擊樂與國樂團的對戰，感受上古時代蚩尤大戰黃帝的史詩傳說，為了這次與北市國演出，何鴻棋忙完臺灣國際打擊樂節沒有休息，旋即投入排練，透過他渾天的鼓聲，將為整場音樂會帶來更多觸發與震撼。

TCO臺北市立國樂團將於6月3日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出「涿鹿．夢蝶」音樂會。(圖／臺北市立國樂團提供)

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