新竹市長高虹安證實，市府已進場開挖新竹棒球場，並將土壤送美國化驗，針對市府稱挖到1塊約6、7公分大石塊，市議員劉崇顯質詢，問到此石塊是排水土層的清碎石還是單純廢棄物？市府工務處長曾嘉文表示，施工規範中上層以沙層、草皮為主，不會有清碎石，即便有粒徑也要在3公分以內，並不符契約規範。

新竹市長高虹安昨宣布開挖棒球場，工務處長曾嘉文表示，昨開挖時有挖到約6、7公分大的石塊。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

斥資12億元改建的新竹棒球場工程目前持續停工，球迷關心到底何時要開始改善，市長高虹安昨證實5月31日起已入場開挖，同時啟動球場改善檢測相關工程，並將土壤檢體送美國實驗室檢驗。針對市府提供石塊照片，工務處長曾嘉文表示，昨開挖時確實有挖到照片中的石塊。

針對劉崇顯詢問，接下來要如何全面檢視棒球場的淺層表土？曾嘉文說，昨天開挖主要是要請美國大聯盟場務專家協助釐清，因前置作業需要取樣，後續將土壤檢體送往美國實驗室檢驗。至於全面檢視則排在後面，與排水優化時同時檢測，取樣標的、範圍會較均勻，相關影片也會提供給議會。

劉崇顯也問，市府體檢會今年2月原本說土壤要送陽明交大檢驗？當初美國職棒大聯盟場務專家庫克（Murray Cook）也說有帶回土壤檢驗，為何現在又要送美國檢驗？並追問難道台灣實驗室沒有能力處理檢驗？

曾嘉文說，當初庫克取樣帶回的土壤較少，市府後續有跟美國職棒大聯盟有初步談到合作意向，美方願意來台指導，也希望經過他們認證的實驗室與確認，才能做後續技術指導，所以昨天才會大範圍取樣，送往美國提供檢驗。

至於要追加多少經費預算？曾嘉文則說，目前已先跟美方確認合作意向，實際來台費用與後續還在商議中。

最後，劉崇顯也指出，過去外界認為市府因倉促讓棒球場開打導致問題，今年應保留更多時間養護草皮等，也主張今年10月展開草皮養護、明年1月球團進場。曾嘉文也表示，草皮養護在排水優化施工期間不會中斷，工程也會做到最大可以驗收移交的程度。