頭份市羅雪珠積極走訪中山路、銀河路的商家及住戶，了解當地住戶意願。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中山市場改建案，有不肖人士假冒市公所人員企圖訛詐外攤攤位租金。（謝明俊攝）

頭份市中山市場改建案，中繼市場問題引發部分攤商爭執，要求留在中山路及銀河路繼續營業，市長羅雪珠走訪附近商家住戶，尋求支持市公所遷移至公11的規畫案，雙方意見相爭不下，近日更爆出有不肖人士見縫插針，竟假冒是「市公所市場管理員主任」，企圖向外攤攤商訛詐攤位租金，市公所緊急貼文提醒鄉親特別注意，以防上當。

頭份市公所緊急貼出公告提醒鄉親防範有不肖人士詐騙攤位租金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中山市場改建案，頭份市公所規畫以公11尚順夜市為臨時市場安置地點，但有部分攤商卻堅持要留在中山路及銀河路繼續營業，市長羅雪珠苦口婆心勸說並未改變這些攤商心意，羅雪珠只好親自走訪當地商家住戶了解意願，結果中山路及銀河路沿線店家及住戶，多數都是反對店面及住家前馬路變成臨時市場。

正在雙方意見相持不下之際，近日爆出有不肖人士假冒成「頭份市公所市場管理員主任」認識許多政壇人士，有權決定外攤攤位承租等事宜，企圖向攤商訛詐租金，同時，日前頭份最重要傳統節慶4月8登場，依傳統習俗，頭份市中山路沿線連續3天畫為4月8夜市使用，同樣有人出面企圖詐取攤位租金。

頭份市公所為此緊急發布聲明指出，市公所不會私下與攤商進行個人交易或承諾特權，外攤長年來僅有每日收取清潔費，無未收取人王何租金，或受理出租攤位事宜，羅雪珠呼籲所有攤商遇有任何市場相關問題或疑慮，隨時致電公所或與市場管理員聯繫詢問。

同時，4月8夜市前後三天使用中山路設攤，市公所會予核發臨時使用路權，並未收取租金，更未委託任何人處理相關事宜，羅雪珠呼籲攤商及鄉親勿輕易聽信謠信受騙。