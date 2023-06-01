花蓮縣議會前副議長潘月霞與女兒以4名員工、友人為人頭，詐領助理費129萬餘元，花蓮地院認為潘有悔意，近日依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪，將她判刑1年11月、她的女兒判1年6月，兩人均獲緩刑5年，犯罪所得沒收，並應支付公庫10萬元，全案還可上訴。

判決書指出，潘月霞從2018年底就職後，涉嫌與女兒，以邱姓、章姓友人，及女兒開設民宿的兩名張姓員工，共4人為人頭助理，每人浮報月薪4萬元，但實際只給2萬多元，多出差額回繳給潘月霞，以此方式向議會詐領公費助理補助款，到去年底卸任為止，4年共詐領129萬421元。

潘月霞及其女兒於偵查中自白犯行，並繳回全數犯罪所得，供稱詐領補助款項用來補貼紅白帖。花蓮地院合議庭法官考量潘月霞母女沒有前科，一時失慮觸法，以公務員共同犯利用職務機會詐取財務罪，判潘月霞判1年11月，緩刑5年、褫奪公權5年，向公庫支付90萬元；潘的女兒依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑1年6月，緩刑5年、褫奪公權5年，向公庫支付10萬元。

潘月霞為前玉里鎮長、議員潘富民的妻子，2018年當選議員，並選上副議長，去年底轉戰玉里鎮長失利。去年底遭檢舉涉貪污詐領助理費，檢方收所並收押，今年1月依貪汙治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物，及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，提起公訴，全案移審地方法院以128萬元交保候傳，限制出境。