嘉義縣議員黃嫈珺今在縣議會質詢，指去年2022年統計，縣內國中、小性騷擾案有9件，性侵害4件，加起來13件，等於平均1個月就有1個學童受害，指教育處一直有狀況，呼籲、提醒也沒有用，建議以嚴懲、連坐方式進行管理，以達到警惕作用。

嘉義縣議員黃嫈珺今在縣議會透露嘉義縣國中小校園，去年有13件性平案，問嘉義縣長翁章梁如何因應？（呂妍庭翻攝）

黃嫈珺今說去年中、小學性騷擾案9件、性侵害4件，加起來13件外，也列舉嘉縣教育界近來登上媒體版面的事件，包括校長酒駕累犯被判6個月、某國小校長對女童伸狼爪，8年後還想約見面、某國小傳霸凌，體育老師叫全班對某位同學砸球，甚至去年已婚獲獎校長也被遭爆拍不雅照威脅小三拒分手等新聞事件，問嘉義縣長翁章梁、教育處長李美華如何處理？

翁章梁表示，已要求教育處要嚴管，管理也要檢討。教育處長李美華說，性平事件，尤其是師對生，是絕對不允許的，會加強處理。黃嫈珺認為，學生受害不是他本人身心靈受創，包括家庭也受害，甚至可能要舉家搬遷，尤其她多次在議會呼籲要有防狼機制、要求學校師長做好言行管理，結果這麼要不得的事卻一而再再而三發生，代表呼籲根本沒用。

李美華說，性平事件已列重要學務工作，在學校一定要有4小時性平教育，且依教師法規定，有性騷擾、性侵或性霸凌等情節重大，按教育人員條例規定是要解聘，再依情節會有終身不得聘任或1到4年不得聘任。

李美華說，性平案調查時間是2個月，如涉及其他關係人，可以延長2次，一次1個月，如是成人對成人，追溯期是1年，但學校部分沒有追溯期。

黃嫈珺說，既然校園有不當行為都是可以追溯，或許有一些受害者仍不敢說出來，呼籲潛在受害者跟她聯絡，為避免再有性騷擾、性侵害案被連環爆，建議教育處考慮連直屬科長也要連坐處分，形塑風氣讓有心人有所醒惕，更要有強制作為。

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