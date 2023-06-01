台南市將軍區馬沙溝社區、官田區東西庄社區申請農村再生計畫，近日獲得審查小組決議通過，累積至今台南已有102個的社區通過農村再生計畫，蟬聯六都第一；市府農業局表示，將持續輔導這2個社區落實計畫，帶動社區文化、產業發展。

官田區東西庒社區帶領審查委員參觀烏金合作社菱殼炭循環經濟。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

位於官田西側的東西庄社區，包含東庄里、西庄里，社區內有葫蘆埤自然生態休閒公園、水雉生態教育園區、菱炭森活館、前總統陳水扁祖厝等景點，因為社區處處可見農民採收菱角景觀，社區這次申請農村再生計畫，希望實現「東西庄紅菱現豐華 烏金滋養生態優先」的發展願景。

馬沙溝社區位於將軍區西北端，包含長沙里及平沙里，農作物以牛蒡、紅蘿蔔、蘆筍及蕃茄，漁產品有火燒蝦、文蛤、土魠魚等，社區運用馬沙溝海洋休閒運動渡假中心、3D彩繪及將軍漁港等光觀資源辦理遊程，期帶動周邊產業發展，這次以「馬沙溝深度魚旅家」為願景目標，希望藉由農村再生計畫加值社區產業、文化、生態的深度。

農業局說，這次通過的2個社區分別為將軍區第3個、官田區第4個通過農村再生的社區，期盼社區通過農村再生計畫後，帶動更多社區參與農村再生計畫，凝聚社區的力量，讓在地產業及文化得以傳承及發展。