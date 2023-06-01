近年來有越來越多民眾飼養寵物，將寵物當成毛小孩疼愛，桃園市為照顧關懷偏鄉犬貓健康與動物福利，今年2月推出「寵物偏鄉巡迴健檢」，盼能有效提升中老年犬貓預防保健。6月偏鄉寵物巡迴健檢場次已出爐，將在八德、大園及龍潭區將各舉辦1場次，提醒有需求的民眾可以帶著寵物前往就診。

農委會於2021年曾對各縣市進行家犬貓數量調查，其中桃園的家犬有16萬8774隻、家貓有10萬7728隻，皆在六都中位居第2名，數量相當龐大。動保處表示，寵物偏鄉巡迴健檢是今年2月起推出的新計畫，目前正處於試辦階段，每月都會至不同地區辦理。

動保處說明，寵物偏鄉巡迴健檢除了能夠照顧到偏鄉的犬貓以外，也能向偏鄉的飼主宣導動保觀念，進一步預防犬貓的傳染病，不僅如此，健檢的過程中還能調查偏鄉犬貓的生理及病理資料、是否患有慢性病等，截至目前為止已經服務約280隻犬貓，報名狀況非常踴躍。

6月的寵物偏鄉巡迴健檢，第1場將於11日在八德區大宏市民活動中心旁登場；第2場將於21日在大園區青山市民活動中心舉辦；第3場將於27日在龍潭區上華市民活動中心辦理。服務內容有包括理學檢查、保健諮詢及衛教建議，服務皆為免費，歡迎民眾踴躍帶著家中的毛小孩參加。

動保處指出，目前寵物偏鄉巡迴健檢皆由處內同仁、獸醫師等輪值，考量處內人力有限，明年起寵物偏鄉巡迴健檢將編列正式預算，盼能改為委外辦理，減輕處內獸醫師的工作負擔，也能兼顧巡迴健檢的品質。