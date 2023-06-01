中華電今日起開賣Sony年度旗艦新機Xperia 1 V，搭配中華電特兩款新機「精采5G」優惠方案，申辦精采5G月繳1399元(36個月租期)，搭配VIP客戶續約購機最高折5000元，獨家Sony Xperia 1 V 512GB專案優惠價18990元。另外，中華電以實質購機優惠號召索粉顧永續，申辦Xperia 1 V搭配5G月繳999元以上方案，持Android指定機型再享舊機換新機加碼折2000元。

台灣大今日全通路正式開賣Sony年度旗艦新機Xperia 1 V，搭配5G指定專案月租1399元(48個月租期)，Sony Xperia 1 V(12GB/256GB)只要8990元就能帶回家，VIP用戶續約指定購機專案，享專案價最高再折5000元優惠。台灣大提供多元獨門專案，串聯影音、遊戲、電商等多元服務，申辦Disney+指定專案購機，今年月費由台灣大買單，明年每月99元起。申辦「mo幣多」指定專案購機，每月在momo購物網消費滿額，最高回饋750元momo幣，以48個月合約期，最多能享36000元momo幣。

遠傳今日開賣Sony全新影像旗艦Xperia 1 V，搭配5G月付1399元指定資費(48個月租期)，專案價8990元，還有舊換新加碼折2000元、VIP老客戶加碼折3000元，申辦再送3個月行動裝置險、遠傳friDay影音影劇暢看2個月和防駭心守護服務。

Sony全新旗艦機種Xperia 1 V拍攝性能全面升級，是全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的旗艦機種，低光源拍攝能力是前代機種2倍，結合高速多幀疊圖處理技術，可以拍出媲美全幅相機、動態範圍更廣的低雜訊照片。針對VLOG等影像創作者，更導入「產品展示模式」，可在拍攝時快速將相機焦點從人臉轉至產品，還有語音優先麥克風、支援垂直拍攝等功能，更符合影像創作者需求。 該機搭載6.5 吋 4K OLED更新率120Hz的螢幕，影像播放更清晰，並採用5000mAh強大電池、CPU電源效率較前代機型提高了約40%，有效提升續航力，能連續播放影片約20小時。