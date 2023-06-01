台北市松山高中高三學生每年在畢業典禮前1個月，開始剪裁不用的課本、講義跟考卷折成三葉柳絮，1日在典禮撒下各色柳絮，象徵對未來的祝福以及期許。校方與家長會一起角色扮演，祝福高三生考上理想大學，展開光明未來。

台北市松山高中高三生剪裁不用的課本、講義跟考卷，折成三葉柳絮。（蔡佩珈攝）

「柳絮紛飛」是松山高中傳統畢業活動，高三畢業班級今在畢業典禮當天，從高樓層拋下寫著祝福語的大紅布條及大把白色柳絮，接著撒紅色、綠色、紫色、橙色等柳絮，為校園增添色彩。

校長陳清誥則裝扮成「魔法高中校長」、家長會長原慧伶手持魔法棒化身「紙鶴精靈」與學生上演對戰《哈利波特》佛地魔戲碼，也在雨中一起跳舞。陳清誥說，畢業生經歷長達3年新冠肺炎疫情，即使面臨許多挑戰，依然成功走過疫情，個人申請第2階段篩選昨天放榜，分科測驗也將到來，期盼高三生考上理想大學，未來一路順風。

現場還將學生製作主裝置相機與紙鶴升空，同步降下各色柳絮。前者象徵高中三年所有美好畫面、回憶及歡笑聲，如同相機中記憶體，常存在心中；後者代表學生帶著夢想，成就不一樣的自我，飛向各自大好前程。

校方表示，每片柳絮都是高三生用心摺起的祝福，也代表對學校的不捨與感恩，同時為自己立下期許，為同窗好友獻上祝福。今年畢業系列活動主題是「Debut」，意旨高中生活中每場「首演」讓學生成長，是人生中「第1場演出」，3年來點滴交織成生命中幸福印記。