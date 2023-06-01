國民黨立院黨團今開記者會揭露民進黨與光電利益盤根錯節關係。首席副書記長鄭正鈐表示，台南光電弊案相關的能源公司，竟然與民進黨新竹市黨部同一地址，證明民進黨果然與光電利益零距離。

鄭正鈐表示，台南光電弊案不斷擴大延伸，從最早發生的學甲爐渣案、88槍擊案、台南市前經發局長陳凱凌涉貪案等，其中檢調發現，台南光電弊案都和「力暘能源公司」有關，而該公司董事長古盛煇，日前遭到台南地檢署搜索，最後以400萬元交保。

鄭正鈐進一步揭露，一家名為「聚點投資股份有限公司」，投資力暘能源公司97.7％股份，該公司代表人為黃志文，曾擔任民進黨多屆黨代表，而古盛煇是民進黨新竹縣黨部評召，也是民進黨當然的全國黨代表；值得一提的是，新竹縣只有5名黨代表，其中3名是選任，2名是當然黨代表，古盛煇就是其中之一，可見其人在民進黨的分量。由此可以窺見，民進黨跟光電利益是「零距離」，多少黨公職人員參與其中。

鄭正鈐指出，力暘能源公司和聚點投資股份有限公司設址，都在新竹市西大路772號2樓，許多相關企業、公司設址在同一地址，並沒有什麼意外，但令人吃驚的是，民進黨黨部的地址，居然也在同一地址，這代表什麼？是再次證明民進黨跟光電利益的零距離？民進黨在光電利益上到底扮演什麼角色？

鄭正鈐說，綠能界都知道，古盛煇是新竹縣「小英之友會」的副秘書長，更曾擔任行政院顧問，在民進黨屬於重要地方要角，民進黨與光電利益的共生關係，顯而易見。

藍委李德維表示，涉及光電弊案的公司，與民進黨新竹市黨部居然在同一個地址，難道這只是光電弊案的冰山一角？2020年蔡英文總統全國綠能產業後援會執行長，也是開陽能源董事長蔡宗融，曾與蔡英文總統一同出訪南美洲友邦，難道包括古盛煇在內，與光電有關的「小英之友」，現在是不是都華麗轉身成了「信賴之友」呢？

李德維質疑，相關涉及光電利益弊案的人，都和民進黨有深厚的淵源，都有「小英之友」、「信賴之友」的影子，這難道不是「蛇鼠一窩」？甚至前內政部長徐國勇前往新竹市視察時，古盛煇也在其中陪同。李德維呼籲檢調單位，不能因為涉及光電利益弊案的涉案人，是「小英之友」、「信賴之友」而卻步，必須將背後盤根錯結的弊案查個水落石出，否則就是愧對國人。