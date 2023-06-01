總統蔡英文曾出席「輝哥」（右）婚禮。（翻攝自臉書）

「輝哥」（右）曾與前行政院長蘇貞昌、副總統賴清德在戶外進行拍攝工作。（翻攝自臉書）

「輝哥」的民進黨黨證。（民眾提供）

民進黨前女黨工控訴遭被導演「輝哥」性騷擾疑似遭黨中央吃案一事，被害人口中的加害者導演「輝哥」，曾入圍金鐘獎迷你劇集導演獎，公視某影片上映時，2019年蔡英文總統還錄影音推薦，開頭第一句就是「嗨，輝哥，好久不見」；不過這支原本放在臉書上的影片，已經被下架。

「輝哥」事件爆發後，他的臉書尚未關閉，裏面還有不少他跟民進黨人士合影，看得出來，他跟綠營關係深厚，他的臉書上，還有2011年4月10日他結婚時，蔡英文出席並致辭的照片，還有一張他與蘇貞昌、賴清德在戶外疑似工作照，更有陳時中、文總祕書長李厚慶等人。

而更有一張是他的民進黨黨證，是在2008年入黨。

從受害者公布的LINE對話紀錄，加害人是輝哥，這名導演身分也被起底，曾執導公視多部作品，某部影片上映時，蔡英文總統還錄影音，開頭就是「嗨，輝哥，好久不見！」

蔡英文透過影片指出，最近有一個主題是「人蔘第一次」，我也要恭喜我們輝哥完成了「人生第一次」，輝哥第一次編劇還身兼導驗，完成了第一次人生劇展，也完成了自己的夢想，雖然因為忙碌，在拍攝的過程，我沒有辦法前往探班，現在作品完成了，祝福輝哥特映會成功，收視率、點閱率都有好成績。輝哥繼續加油，所有團隊加油，台灣的影視產業加油、台灣加油。

不過這支影片，隨後已在「盲人阿清清」劇展臉書被下架。

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