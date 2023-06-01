法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲西方，對烏克蘭提供「切實可靠」的安全保證。

法新社報導，馬克宏在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）強調，烏克蘭「今日正保護著歐洲」，讓基輔擁有北大西洋公約組織（NATO）的安全保證符合西方利益。

「這就是我贊成的原因，且將是接下來幾週集體談判的主題…為烏克蘭提供切實可靠的安全保證。」

他說，在烏克蘭等待加入北約之際，北約成員國可以暫時提供這些保證。

馬克宏正在斯洛伐克訪問，並在斯洛伐克智庫全球安全論壇（GLOBSEC）主辦的活動上發表演說。

這場活動的重點是區域安全問題，是在7月11日至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的北約峰會籌備期間舉行。

馬克宏說：「我們今天需要用一切手段幫助烏克蘭（對俄羅斯軍隊）進行有效的反攻。」

「這就是我們目前正在做的事情。我們必須加緊努力，因為未來幾個月將發生的事情，為…持久和平提供了機會。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120601