台中一名女子前年被男同事追求，男同事得知她分手後，就謊稱前男友誤把她的性愛片洩漏出去，他已用30萬買下影片，要求女子「肉償」讓影片不再散佈，得逞後，女子後來識破詭計，他又說「你爸媽應該不希望看到」、「大家應該很喜歡」，被依強制性交、詐欺取財、恐嚇罪判5個月，緩刑4年。

判決書中，男子109年與女方互為同事，他得知對方分手後試圖追求，前年10月邀對方吃飯時佯稱，女子前男友曾將手機送修，導致女方與前男友的性愛影片外流，男子已用30萬買下影片並威脅外流，先是稱花1萬3請他人以區塊鏈將該影片鎖住，要求女子支付1萬3得得逞，之後又說女方若無法償還，區發生性行為，就把女方帶到摩鐵強制性交。

女子後來發覺男子疑似根本沒有影片，就拒絕往來，男子就傳訊息說「你想用我的方式去跟你見面嗎？會很難看喔」、「你爸媽應該不希望看到吧」、「別說我急，我相信你心裡比我更急」、「給你機會不珍惜」、「希望你看到影片大家應該很喜歡」等內容，女子最後報警提告。

法官認為，男子謊稱握有女方性愛片詐取錢財，並逼她發生性行為，已造成對方不可抹滅的傷痛，審酌犯後坦承犯行，且已達成調解等情，依犯強制性交罪，處1年8月徒刑，又犯詐欺取財罪、恐嚇罪，合併處5月徒刑，可易科罰金15萬，全都緩刑4年。可上訴。