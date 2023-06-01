台新投顧統計，外資5月買超台股集中市場共1,761.6億元，單月上漲6.42％，創下歷史第六高，到目前為止，外資單月買超台股前十高紀錄中，買超金額在1,421.7億～2,387億元之間，單月指數漲幅在3.56％～14.9％之間。

外資5月買超上市個股金額達20億元以上有18檔，第一名為台積電1,098.78億元，其次為欣興130.78億元及廣達106.98億元，接下來美時、華航及智邦等，明顯下降至40億元，仁寶、微星、華碩、南電、金像電、國泰金、日月光投控、玉晶光、玉山金、健策、台達電、和碩等。

上述個股，只有華航、國泰金及玉山金為非電子族群，其餘15檔都集中在電子股，尤其幾乎都與輝達（NVIDIA）AI股供應鏈，輝達光環大吸金。

統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總黃文清一致認為，外資過去3年合計賣超台股2.2兆元，今年至今才剛開始展開回補，電子科技股仍是未來市場主流，預期外資會持續加碼台股。

若進一步篩選外資買超個股達10億元以上，共有39檔，這39檔合計買超就破2,000億元，達2,096億元。