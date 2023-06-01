台灣馬自達針對旗下MAZDA3、MAZDA CX-3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5全車系推出「高額0利率」與「五年原廠保固」雙重優惠，讓擁車生活更加從容無虞。

MAZDA CX-3以其輕巧精緻的外觀和超越同級的安全豪華配置，成為女性購車首選。（台灣馬自達提供）

台灣馬自達表示，2023年式的MAZDA3、MAZDA CX-3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5全車系搭載i-ACTIVSENSE主動安全科技，可提供全方位的安全輔助，讓每次出行更加安心。同時援引SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車體結構技術的理念，讓車輛能有效地抑制路面震動和異音，透過MAZDA獨創的技術提升操控與舒適性，且車室內通過NVH隔音降噪工程，享受著如同親臨現場的渾厚BOSE®環繞音響系統，讓車艙內即享有劇院級的聆聽品質。

MAZDA CX-5全方位滿足消費者需求，在設計美學、駕乘感受、科技配置和動力操控等方面完美融合了日本職人精神。（台灣馬自達提供）

MAZDA3是同級唯一同時搭載全速域車道維持輔助系統（CTS）、前擋投影式全彩抬頭顯示器（HUD）、與360° 環景輔助系統三項車主最渴望擁有的安全配備的車款，無論市區通勤或長途旅遊，均能游刃有餘。MAZDA3運用「魂動KODO」的設計語彙，讓車輛在靜止時外觀也能呈現動感的曲線，以日式減法美學剔除車內不必要的元素，打造出精緻簡約的車室空間。內部設計融合了日本職人工藝的精湛巧思，優雅精緻同時兼具動感，深受追求個人風格的年輕人喜愛。獨特的GVC Plus (G-Vectoring Control) G 力導引控制系統提升了車輛的操控性和穩定性，使駕駛過程更加平順流暢，更得到注重個性化和熱愛自駕的年輕車友高度肯定。MAZDA3 20S Signature車型配備了BOSE®環繞音響系統，擁有12個揚聲器，讓駕乘者在行車中全然沉浸在原音音場，愉悅地展開每一趟探遊旅程。

此外，MAZDA CX-3、CX-30作為市場上備受矚目的都會跨界休旅指標車款，MAZDA CX-3以其輕巧精緻的外觀和超越同級的安全豪華配置，不論日常在市區穿梭代步，或週末與閨蜜展開說走就走的輕旅行，都是女性車主的絕佳伴侶；其中CX-3 20S Signature頂配車型更搭載七支BOSE環繞音響系統，在駕途中給自己心靈放鬆的時刻，再加上悅耳的音樂，將讓人陶醉其中，頃刻忘卻日常煩憂。

以新世代語彙設計的跨界休旅MAZDA CX-30不僅擁有領先同級的i-ACTIVSENSE主動安全科技，還有時尚耀眼的外型與優異動力性能的表現。舒適寬敞的車室空間，加上後車箱的電動尾門啟閉系統，設計巧思十分體貼經常採買日用品的女性車主，取放物品舉手投足更顯優雅。

MAZDA CX-5在設計美學、駕乘感受、科技配置和動力操控等方面皆完美融合日本職人精神，全方位滿足消費者的喜好。MAZDA CX-5擁有豪華中型運動休旅車的氛圍，中控台和車門飾板採用實木材質，搭配Nappa真皮座椅、駕駛座八向電動調整和副駕駛座六向電動調整功能，還有車主最渴望的BOSE®環繞音響系統，構建全方位智慧數位座艙。

MAZDA CX-5 25T AWD Signature更配備三種Mi-Driver駕駛模式選擇，可根據不同行駛條件進行調整，提高操控穩定性。OFF-ROAD越野模式在行駛崎嶇、低抓地力路面時通過前後軸動力適當分配，為每個車輪提供最佳的循跡性能，陪伴車主探索每條道路，安心享受駕馭樂趣。