教育結合在地觀光的新北教育豐年季，是新北一年一度結合全國優秀老師的盛會，每年遴選新北20位名師，帶領全國百位教師共學創課，今年以「跨」為主題，強調「跨域、跨能、跨界」，一起遊學貢寮，預計8月14、15日舉辦。

教育局今舉辦「名師貢（共）學趣」記者會，教育局長張明文出席致詞表示，新北教育豐年季透過實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們走讀在地、體驗生活美感，共創有故事、有溫度的課程，期待每一位老師持續增能，秀出專業，並透過在地課程的亮點，讓每一個孩子站在屬於自己的舞台上持續綻放光芒。

教育局表示，新北教育豐年季2019年在萬里、2020年在泰山，今年在貢寮舉辦，共分五個主題課程，分別為「貢遊亦數：量身打造小旅行」、「獨數一格貢漁趣：英資煥發寮海影」、「盛夏貢寮海洋音樂的召喚：Kona音樂盒的旅行記錄」、「貢ㄒㄧㄤˇ玩美生活：解開極東漁村之謎」及「E起卯澳小旅行：再生永續、在地國際」。

有「新北資訊多啦A夢」吳瑞福老師表示，從2021年就開始籌畫課程，因為要設計跨域課程，特別喜歡和名師夥伴一起遊學貢寮，多次探訪馬崗潮間帶與海洋生物接觸，參觀復育園區學習與大自然共利，設計結合SDGs設計課程，共創集體智慧的經驗，保證好玩、好學、好精彩！

教育局表示，參與研習的教師須繳交1500元報名費，限額100名，歡迎各地教師報名，資訊請上新北市國民教育輔導團網站https://ceag.ntpc.edu.tw/index.php。