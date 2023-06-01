來自日本東海道新幹線0系列車，被暱稱為「花魁車」，2021年落腳台南高鐵站前廣場並將打造「花魁車地景公園」，原訂2021年底開放，但工程延宕，也因長期被放在戶外，挨批「流落街頭」。台南市長黃偉哲說，不管花魁車還是台南火車站修復，都不是台南市政府負責，但被罵的都是市府，針對花魁車地景公園已敦請台灣高鐵加快期程，希望下半年能完工。

市議員陳皇宇今天質詢針對珍貴的花魁車長期被放置在戶外環境下，遭批流落街頭，他說，這攸關文化，明年又有台南400活動，高鐵台南站規畫有台灣燈會燈區，屆時如果花魁車地景公園已完工，就能讓更多人看見。

黃偉哲說，當初這輛車來台南，是高鐵的好意，也是日本的善意，全世界僅有2輛在日本境外，1輛就是在台南，然而，高鐵設置花魁車地景公園期程比預期慢，被罵的是台南市政府，他強調，需要南市府配合的一定義不容辭，因此也已敦請台灣高鐵加快期程，希望下半年能完工。

他話鋒一轉說，台南火車站修復也拖延多年，希望他們能整修快一點，碰到文資爭議，市府也希望能協調，但台鐵都說不用，結果被罵的也是台南市政府。黃偉哲說，明年台南400年活動在即，呼籲台鐵、高鐵加快期程，希望能趕上台南400登場的台灣燈會。

台灣高鐵公司說明，花魁車地景公園原訂2021年中完工，考量極端天候、地震等因素，正式完工前針對整體結構展開全面性檢討，決定強化原有相關設計、加大鋼構建築強度等，確保地景公園營運安全，同時也定期檢視，確保列車包覆妥善。