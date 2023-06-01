受到將近3年的新冠疫情影響，造成竹南鎮公所游泳池原承包廠商經營困難退場，竹南鎮公所經多方努力下，日前已順利將游泳池經營權發包出去，新廠商將在6月中旬正式進場接管。同時間，先前游泳池因救生員不足，導致大幅縮減開放時間，甚至周休2日都無法開放，引發不少鎮民抱怨，在立委陳超明居間協調下，教育部體育署已允諾在竹南增加救生員複訓檢定場次，以增加救生員數量。

目前竹鎮游泳池因受限救生員不足，只能局部開放使用。（謝明俊攝）

目前竹鎮游泳池因受限救生員不足，只能局部開放使用。（謝明俊攝）

竹南鎮立游泳池內含一座標準50公尺游泳池以及SPA區，是鎮民最重要的運重場地之一，過去3年因受新冠疫情影響被迫多次停業，使得原有承包廠商不堪經營虧損，於去年正式與鎮公所解約退場。鎮公所在鎮民要求下，自行承接保持游泳池局部開放，但因現有救生員不足下，游泳池內水道只開放一半使用，同時，開放時間也因而受限在周一至周五，中午還得休息2個小時，周六、日則停止開放，引來鎮民諸多抱怨，期望鎮公所在疫情緩解後能解決這個問題。

立委陳超明日前邀集教育部體育署官員解決救生員不足問題。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所持續招商進駐經營游泳池，已順利在日前發包出去，新得標廠商將在6月中旬正式進場接管，至於救生員不足問題，鎮公所已請求立委陳超明協助，邀集教育部體育署研議解決。

據了解，過去各縣救生員訓練及資格檢定，多半委由紅十字會等組織協助辦理，但從2020年起，體育署明定救生員訓練及檢定，須由體育署統一辦理，但因培訓、檢定的場次、場域都不如以往，導致苗栗地區符合新制的救生員相當少，也影響竹南鎮游泳池救生員的招募。

經陳超明邀集體育署、苗栗縣政府及竹南鎮公所等單位，齊聚台北市立院辦公室會商，陳超明向體育署官員強調竹南鎮立游泳池為竹南、頭份主要場所，使用人口眾多，請體育署能就地加開複訓、檢定場次。

體育署官員表示，過往體育署就曾在竹南游泳池舉辦過檢定場次，因此，場地是符合規定的，要請竹南鎮公所協助統計各民間協會欲參加複訓及檢定的人數後，提報給體育署，體育署會盡快就近於竹南游泳池加開複訓及檢定場地，以滿足苗栗地區救生員的需求。