IHG台灣區域總經理暨高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）提及，IHG日前舉辦亞洲地區商務年會，由高雄洲際酒店榮獲商務首獎，「高雄」成為港、澳、台及新加坡等洲際酒店的熱門關鍵字，此次藉由新餐廳開幕話題，可望帶動高雄在亞洲的能見度。

「好客」南洋餐廳名稱取自新加坡知名美食中心Hawker Center，象徵熱情而正宗的星國飲食文化，並延攬資歷近20年、且旅居新加坡近10年的馬來西亞籍主廚黃偉飛（Kelvin Wong）領軍，盼透過其以現代風格詮釋東南亞料理的專長，將新加坡料理精髓引入高雄。

「好客」南洋餐廳引入創新科技系統，實現全面無紙化，並持續推動廢棄食材完全有機分解為生質肥料後，回饋在地小農，同時採購小農產品運用於餐廳料理，與台灣土地建立循環經濟的緊密連結，實現餐飲零廢棄。

羅嘉麒表示，自「好客」餐廳開幕起，將著手推動酒店餐廳內用水資收費機制，每位賓客酌收65元水資，並從中捐贈20％予環保公益單位，透過減少餐廳進口瓶裝水供應，降低飲用水碳足跡並捐贈致力改善地球環保機構，呼籲賓客重視水資源。

為歡慶「好客」南洋餐廳開幕，高雄洲際酒店順勢推出新加坡主題一泊二食「醉愛獅城」住房專案，7月1日至10月15日入住可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐、新加坡旅遊局精選禮品組和虎牌冰釀啤酒，並有機會贏得桃園、新加坡來回酷航機票。