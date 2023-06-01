烈嶼鄉內「黃南、黃北」路線小黃公車今起上路，增加鄉親與旅客得以「隨招隨停」及「電話預約叫車」的貼心服務。(圖／民眾提供)

烈嶼鄉內「黃南、黃北」路線小黃公車今起上路，增加鄉親與旅客得以「隨招隨停」及「電話預約叫車」的貼心服務。(圖／金門縣車船處提供)

烈嶼黃南、黃北小黃公車均於九宮碼頭發車，分別以順、逆時鐘繞行南線、北線站點。(圖／金門縣車船處提供)

金門縣公共車船管理處積極推動公共運輸營運優化及轉型，運用交通流量數據規劃適切多元的服務方案，自今(1)日起「烈嶼公車路網2.0版」上路試營運3個月；同時繼山外車站-金門醫院黃1路小黃公車之後，再推出烈嶼鄉內「黃南、黃北」路線小黃公車，增加鄉親與旅客得以「隨招隨停」及「電話預約叫車」的貼心服務。

縣府觀光處長李銘培表示，「人本」為交通政策的核心理念，讓各地區的鄉親均有良好的運輸系統便利出行是縣府相當關切的議題，也以此勉勵車船處回歸到鄉親的需求來思考，除落實運輸平權，還需提供兼具人性化及便捷性的公共運輸服務品質，並使投入的資源效益強化，期許透過路網2.0及小黃公車的規劃試辦及後續的滾動檢討，以多元的系統讓運輸服務更臻完善，造福鄉親。

車船處長吳志偉則指出，自去(2022)年10月底金門大橋開通後，該處即成立工作小組持續審視路網營運成效，透過票證系統統計分析烈嶼各行車路線旅運數據，廣納民眾意見與回饋，諸如轉乘意願不高、行駛路線要平均繞行烈嶼鄉內各聚落等議題，通盤檢討原金烈公車路網，逐步針對路線及班次精進調整；並至當地舉辦公車路網調整說明會及拜會烈嶼鄉民代表會，提出報告進行廣泛交流，力求方案推展能有效照顧乘客民行權益兼顧降低營運成本。

車船處說明，原金烈15A(經后頭)及15B(經青岐)公車，一天僅有2-3班，均需先至西路及西方主幹線上轉乘15路公車，鄉親反映有不便之處。經檢討後增加15A及15B營運班次，路線改由金城車站發車至烈嶼環繞一圈再駛回金城車站，完整服務每一個村莊的候車站點；至山烈線36路(經金寧)醫療專車經檢討先繞行南線並經由后頭方向出島、35路(經金城)維持行駛九井路主幹線，如此35路及36路二線相互涵蓋烈嶼各公車站點，擴大服務面向。

車船處補充，烈嶼黃南、黃北小黃公車均於九宮碼頭發車，分別以順、逆時鐘繞行南線、北線站點，且運用計程車靈活特性，鄉親只要在既定路線上，小黃公車可「隨招隨停」，讓年長或行動不便的鄉親無須至公車站牌候車，同時可就近將鄉親載送至站牌附近之住家下車。

此外，為提高服務層次，小黃公車亦導入「電話預約」服務，在公車站牌附近的民眾可於發車前10分鐘來電預約，小黃公車將會深入至站牌附近的住家進行接送服務，增進鄉親搭乘可及性，落實在地化且溫暖的運輸服務。

車船處提醒，小黃公車車身貼有專屬路線資訊貼紙，比照一般公車收費標準，鄉親使用縣民卡即可免費搭乘；另小黃公車載客人數有限，若出現需求人數過多的情況，站務人員將視情況立即調派中巴因應。小黃公車預約服務專線為：082-362428，歡迎鄉親朋友多加利用。