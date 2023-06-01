為緬懷已故國內少年籃球重要推手陳勝稔，中華民國少年籃球發展協會將於今年6月3日到4日舉辦「TARO盃國際籃球邀請賽」,邀請韓國、美國、馬來西亞以及新加坡等國球隊來台，國內則由111學年度全國少年籃球錦標賽雙料冠軍南港國小代表參賽，除了促進少年籃球與國際規則接軌，也期盼藉此打造更具競爭力的台灣少年籃球環境。

前全國少籃理事長陳勝稔生前對國內基層籃球無私奉獻逾50年，培育出無數籃球人才，為紀念其過去對少年籃球的貢獻，中華民國少年籃球發展協會秘書長陳傳仁決議將邀請賽由陳勝稔日本名暱稱「TARO」命名。過去少年籃協曾在2016年首度舉辦國際少年籃球邀請賽，當時邀請日、韓以及菲律賓3國球隊來台交流，但接下來幾年皆礙於新冠肺炎疫情影響無法順利舉辦，賽事規格只能改以國內球隊為主，直到今年疫情趨緩後、重新擴大舉辦，再度能邀請國際隊伍進行比賽交流。

今年TARO 盃國際籃球邀請賽除了邀請韓國、美國、馬來西亞以及新加坡共6支外隊來台交流，國內球隊代表也透過今年4月的全國少年籃球錦標賽進行選拔，由U12的男、女雙料冠軍南港國小代表中華隊參賽，中華民國少年籃球發展協會理事長陳正玄指出，此次邀請賽除了希望讓國內的孩子開拓國際視野，與其他國家球員以球會友、相互學習之外，也希望藉此推廣與FIBA國際規則接軌的宗旨，提升台灣少籃在國際上的競爭力。

中華民國少年籃球發展協會理事長陳正玄補充，少年籃球的宗旨為興趣啟發,希望所有參賽學童能藉由籃球進行國際交流，因此國際隊伍在6月1日抵達台灣後，隔日也會安排台北市中正紀念堂與木柵動物園等參訪行程，晚間則於劍潭活動中心的選手村內舉辦交流餐會，正式比賽將在6月3日及6月4日於台北市立陽明高中體育館舉行。

今年「TARO盃國際籃球邀請賽」將由男、女生組各4支球隊進行單循環賽、積分排名制，比賽規則依據國際籃總國際少年籃球規則（FIBA MINI-BASKETBALL RULES），籃框高度305公分、禁止包夾防守、採人盯人防守進行比賽，6月3日上午11點開幕典禮後，11 點半的開幕戰將由男生組中華隊出戰韓國隊，本屆比賽全程將由智林體育台與中華民國少年籃球發展協會官方 YouTube 進行直播。