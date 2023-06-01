民進黨前婦女部黨工爆出於去年9月選舉期間，遭外包廠商性騷擾，吃案的時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。台北市長蔣萬安表示，對於任何違反性平的言語、行為無法接受，勞動局已正式發文民進黨中央黨部，要求具體提供相關說明，並限期6月5日前回覆，將緊盯進度，絕對依法該開罰就開罰。

蔣萬安今日赴議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員汪志冰問及，民進黨前黨工在職場工作過程中被性騷擾，民進黨部還吃案，口口聲聲強調他們是最重視女性權益、兩性平權的黨，結果居然吃案，蔣萬安是否知情？

蔣萬安回覆，昨晚有看到新聞，絕對嚴厲譴責任何職權性騷擾，也絕對對於任何違反性平的言語、行為無法接受，也不能接受。勞動局今日已正式發文民進黨中央黨部具體提供相關說明，依《性別工作平等法》第13條，任何雇主若知悉性騷擾情勢，需立即處理，若違反規定將處10至50萬罰款，限期6月5日前回覆，也會緊盯相關進度。

蔣萬安補充，為勞動局今早主動依法採取行動，他也有和勞動局了解整體事件始末、後續因應作為，5天後將視回覆情形是否有立即處理，若沒有將依法開罰。

勞動局長高寶華說，上午已經與蔣萬安、副市長和副秘書長做口頭報告、書面報告，市府態度、立場是一樣的，會盡快辦理，今日中午已發文出去，希望盡快得到回覆，並按照回覆內容繼續執行。

汪志冰要求，絕對不同意吃案，更何況是口口聲聲對外強調對女性、兩性平權重視的民進黨發生匪夷所思的問題，北市府若不夠具體、快速，態度不夠正面，那很多企業、潛在案例基本上就是在觀望，台北市政府目前處理基本上非常得宜，也希望5天內民進黨答復後能明察秋毫、勿枉勿縱。

蔣萬安承諾，不管哪個企業或雇主，依法絕不容許任何職權性騷擾事件。絕對依法，該開罰就開罰。

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